Регионам-донорам в качестве «пряника могут дать дополнительные полномочия»

Чебоксары, , 16:50 — REGNUM Чиновники «целенаправленно продвигают» идею субсидирования «бедных регионов за счёт богатых». Об этом свидетельствуют последние события. Регионам-донорам могут дать дополнительные полномочия, чтобы снять возмущение и протест. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Политик напоминает, что «идея содержания бедных регионов за счёт богатых в правительстве или в мозгах некоторых федеральных чиновников витает уже давно».

"Но она не нравится многим регионам-донорам, которые уже открыто начали говорить о том, что это повлечет за собой много других проблем для субъектов. Федеральные чиновники, понимая, что вопрос не простой, начали свой подход с «обёртки», то есть под видом официального правительственного решения таких как «Основ государственной политики регионального развития до 2025 года», — говорит Владислав Солдатов, отметив, что документ вскоре должны представить президенту, а ранее тема обсуждалась и на Гайдаровском форуме.

Политик делает вывод, что федеральные чиновники не стали откладывать эту «идею в долгий ящик, а целенаправленно продвигают дальше», к работе подключат законодательные и другие органы.

«Но как поведут себя регионы доноры большой вопрос? Москва, Санкт — Петербург, Ленинградская область, Югра, ЯНАО, Тюменская область, Сахалин… Если федеральный центр вместе с «кнутом» даст и «пряник» этим регионам, в виде дополнительных полномочий, о чем региональные руководители не раз просили и заявляли, то я думаю, что взгляды этих «товарищей» быстро поменяются и не всегда в пользу своих регионов.

Вопрос не только экономический, но и политический. Как далеко может пойти федеральный центр в решении этого вопроса? Желание возложить «тяготы» бедных регионов на богатых, освободив себя, — это одно. Но перераспределить полномочия в пользу других вместе с обязательствами — другое. «Пряник» нужно будет дать или хотя бы пообещать. Вот поведутся ли?» — оставляет вопрос открытым Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами. Ранее предусматривалось внедрение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона в бюджет другого. Речь в том числе и о дотациях, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов.

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