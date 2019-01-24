Депутат ГД: «Горизонтальные субсидии маловероятны в добровольном порядке»

Москва, , 16:59 — REGNUM «Горизонтальные субсидии», когда один регион или муниципалитет финансово помогает другому, на сегодняшний день в добровольном порядке маловероятны, так как в России на данный момент можно по пальцам пересчитать донорские территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР).

«Вчера перед голосованием за данный законопроект состоялась дискуссия, камнем преткновения встали вопросы: а сколько же всего из 85 субъектов Российской Федерации не получают федеральной поддержки? Их оказалось всего 12. То есть лишь 12 регионов способны стать донорами для соседей. Потеря весомой части налогов от добычи полезных ископаемых, увеличение на 1% отчислений налога на прибыль у «богатых» регионов в пользу «бедных». Казалось бы этого достаточно. Сейчас «горизонтальные субсидии». Будут ли они добровольными? Почему один регион должен платить за другой?» — задаётся вопросами парламентарий.

Как отмечает Сысоев, внутри каждого региона есть собственные проблемы, на которые вечно не хватает финансов. В «богатых» регионах есть отдалённые муниципалитеты с до сих пор неразвитой инфраструктурой.

«Трудно назвать самодостаточные муниципалитеты в России. В их числе можно назвать лишь Москву или Санкт-Петербург. Законопроект о «горизонтальных субсидиях» не поддерживаю в том числе и потому что закон не проработан в плане условий предоставления «горизонтальных субсидий». Не от избытка ведь добрососедских чувств один регион будет вкладывать деньги в другой. Инвестиции это или трансферт?», — пояснил сомнения в целесообразности законопроекта Сысоев.

Отметим, принятый Госдумой в первом чтении пакет проектов законов о горизонтальном субсидировании регионов вызвал широкий резонанс. Как ранее заявил ИА REGNUM директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, это «в лучшем случае недоразумение и подрыв бюджетного федерализма, потому что разрушается само представление об ответственности региональных властей». Принятие данного законопроекта, по мнению Делягина — юридически зафиксированный сепаратизм, который угрожает целостности страны.

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