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ВРП Ростовской области области достиг 1,4 трлн рублей

Экономика

Итоги 2018 года подвёл донской губернатор Василий Голубев

Ростов-на-Дону, 24 января 2019, 16:46 — REGNUM  Валовый региональный продукт Ростовской области в 2018 году достигнет 1,4 трлн рублей. Предварительные данные озвучил в ходе ежегодной пресс-конференции донской губернатор Василий Голубев.

«Прошлый год был успешным для экономики Ростовской области. По предварительной оценке, валовый региональный продукт вырастет по сравнению с предыдущим годом. Он достигнет 1,4 трлн рублей», — отметил глава региона.

Для сравнения: в 2017 году ВРП Ростовской области превысил 1,3 трлн рублей.

Кроме того, Голубев подчеркнул, что донская промышленность сработала в плюс — индекс промышленного производства составил 109,7%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что рост ВРП Ростовской области обеспечен позитивной динамикой в промышленности. По словам Голубева, в 2018 году реализовано свыше 200 инвестпроектов на общую сумму 26 млрд рублей. Благодаря открытию новых производств было трудоустроено 3,6 тыс. человек.

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