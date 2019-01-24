Зажиточные регионы России хотят получить дополнительные стимулы — эксперт

Симферополь, , 16:44 — REGNUM «Горизонтальное субсидирование» может помочь выправить перекосы между самыми бедными и богатыми регионами России при условии, если федеральные власти смогут создать дополнительные стимулы для глав «зажиточных» регионов, которые повышали бы их заинтересованность в реализации этого механизма. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Максим Жаров.

По его словам, недовольство регионов трансфертной политикой федерального центра очевидно, что ещё раз показал на днях «газовый флешмоб» регионов, заявивших о своём желании по примеру Чечни списать неликвидные долги потребителей за газ.

«Поэтому попытки федерального центра ввести практику «горизонтального субсидирования», заставляя богатые регионы инвестировать в развитие регионов более бедных можно только приветствовать. По дискуссии между мэром Москвы Сергеем Собяниным и финансово-экономическим блоком правительства о необходимости вкладывать «лишние деньги» в развитие других регионов мы видим, что деньги такие есть, однако столица и другие «зажиточные» регионы совсем не спешат с ними расставаться», — отметил политолог.

Он также подчеркнул, что проблема может быть решена только после того, как одновременно с появлением законодательной базы федеральный центр создаст дополнительные стимулы для глав «зажиточных» регионов, которые повышали бы их заинтересованность в реализации проектов по схемам «горизонтального субсидирования».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предполагает введение так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами.

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