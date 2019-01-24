Росстат: Долги по зарплате в России в декабре сократились на 21%

Москва, , 16:37 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в декабре снизилась на 650,5 млн рублей, или на 21,2%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По состоянию на 1 января 2019 года общая задолженность по заработной плате в стране составила 2419,9 млн рублей. Из этой суммы 460 млн рублей (19,0%) приходится на долги, образовавшиеся в 2017 году, и ещё 911 млн рублей (37,7%) — на долги, образовавшиеся в 2016 году и ранее.

Согласно данным Росстата, к началу 2019 года задолженность по заработной плате имелась перед 36,7 тысячи человек.

Среди тех, кому зарплата не выплачена в полном объёме, 52% составляют работники обрабатывающих производств, 17% — строительства, 8% — транспорта, 7% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, по 4% — добычи полезных ископаемых, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха.