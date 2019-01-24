СКР занялся невыплатой зарплаты работникам крупнейшего производителя кваса

Великий Новгород, , 16:27 — REGNUM Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области Николай Коннов сегодня, 24 января, проводил приём работников АО «Дека» — одного из крупнейших производителей кваса в стране, на котором перестали своевременно выплачивать заработную плату. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления, о невыплате зарплаты на предприятии следователи узнали в одной из социальных сетей.

«Следователи опрашивают сотрудников завода. Изымается соответствующая документация, устанавливается сумма задолженности перед работниками», — пояснили в управлении.

По данным Новгородстата, на 1 января 2019 года в Новгородской области суммарная задолженность предприятий и организаций по зарплате оценивалась в 6,5 млн рублей — за месяц она снизилась более чем в 2 раза, на 7,2 млн рублей. Всего, по данным ведомства, невыплата зарплаты коснулась 471 человека, из которых 246 заняты на обрабатывающих производствах.

Напомним, АО «Дека» — один из крупнейших российских производителей кваса, на производственной площадке компании в Великом Новгороде также выпускается пиво, сокосодержащие напитки, минеральная вода, медовуха. Численность сотрудников предприятия превышает 750 человек.