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«Новатэк» увеличил доказанные запасы углеводородов до 15,8 млрд баррелей

Экономика

Запасы углеводородов на месторождениях предприятия увеличились на 4%

Москва, 24 января 2019, 16:26 — REGNUM  Объём доказанных запасов углеводородов компании «Новатэк» после оценки по состоянию на 31 декабря 2018 года по стандартам SEC составил 15 789 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), включая 2 177 млрд куб. м газа и 181 млн т жидких углеводородов. Об этом 24 января сообщает пресс-служба предприятия.

Таким образом, запасы углеводородов увеличились на 4%, а коэффициент восполнения составил 222%, что соответствует приросту запасов 1 218 млн бнэ, включая добычу». По стандартам PRMS объём доказанных запасов, включая долю в запасах совместных предприятий «Новатэка» составил 29 619 млн бнэ, в том числе 4 021 млрд куб. м газа и 387 млн т жидких углеводородов.

Отмечается, что на динамику запасов предприятия в минувшем году существенно повлияли успешные результаты геологоразведочных работ. В 2018 году компания нарастили объём геологоразведочных работ, а также приобрела новые лицензионные участки на полуостровах Ямал и Гыдан.

Ранее представители японской газовой компании Saibu Gas сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании с российским поставщиком сжиженного природного газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Японская компания Saibu Gas объявила о сотрудничестве с НОВАТЭК

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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