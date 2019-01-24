Ростелеком купит Tele2 за 240 млрд рублей

Москва, , 16:25 — REGNUM Сделка по приобретению Ростелекомом сотового оператора Tele2 практически готова и оценивается в 240 млрд рублей. Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, принадлежащая Ростелекому доля сотового оператора в будущем составит 100%. Эксперты не ждут на рынке мобильных коммуникаций революционных изменений, но в целом настроены позитивно.

В настоящее время Ростелекому принадлежит 45% сотового оператора. Остальные 55% делят между собой владельцы Tele2 Russia Holding AB — банк ВТБ и структуры Алексея Мордашова и Юрия Ковальчука. Начиная с 2017 года, руководство Ростелекома несколько раз озвучивало планы по увеличению своей доли в Tele2.

Представители Ростелекома и Tele2, с которыми удалось пообщаться журналистам, пока отказываются от комментариев. Между тем источники в отрасли сообщают, что весь «Т2 РТК холдинг» уже оценен в 240 млрд рублей. Относительно будущей доли Ростелекома в Tele2 мнения разделились — называется как 100-процентное приобретение, так и просто увеличение до контрольного принадлежащего Ростелекому пакета.

Эксперты в целом благожелательно комментируют переход сотового оператора под контроль Ростелекома.

«В сегодняшней напряжённой политической ситуации укрупнение российских игроков становится, очевидно, желательным, как с точки зрения эффективности партнёрств, так и с точки зрения поиска ресурсов для собственных разработок, — считает аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын. — Консолидировав выручку сотового оператора, Ростелеком сможет претендовать на статус крупнейшего российского телекома… Абонентская база Tele2 составляет более 40 млн человек, что в случае поглощения позволяет Ростелекому получить абонентскую базу, превосходящую базу фиксированной связи (18,3 млн), так и базу ШПД (13 млн)».

Возможный контроль «Ростелекома» позволит улучшить условия конвергентных тарифов: госоператор, являющийся практически монополистом на рынке фиксированной связи, и мобильный бизнес Tele2 смогут дополнить друг друга, считают аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин и гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Ранее сообщалось, что Ростелеком намерен приобрести вторую по объему российскую компанию, специализирующуюся на центрах обработки данных — DataLine. Сделка предварительно оценивалась в 500−600 млн долларов и могла сконцентрировать в руках Ростелекома 25−30% рынка ЦОД.