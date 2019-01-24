В Госдуме интересуются механизмом изъятия денег под горизонтальные субсидии

Москва, , 16:21 — REGNUM Идея горизонтальных субсидий требует доработки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия»).

Согласно обсуждаемым поправкам, регионы получат возможность предоставлять субъектам РФ «горизонтальные» субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

«Таким образом, регионы, не получающие дотации на бюджетную обеспеченность, например, такие как Татарстан, Ленинградская, Московская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, смогут помогать тем, кто в этом нуждается», — указал Синяговский.

Однако, на взгляд парламентария, механизм реализации это в целом здравой идеи пока недостаточно продуман.

«Чтобы отдать средства другому региону, нужно, чтобы в своем регионе все было в полном порядке, были решены все проблемы, и остались «лишние» деньги. Такое вряд ли смогут заявить даже богатые регионы-доноры. Ведь они отдают часть денег на федеральный уровень. Оставшиеся средства четко расписаны на свои внутренние нужды, и направление их расходования утверждается бюджетом. То есть свободных средств не бывает как таковых. Каков же будет механизм изъятия денег?» — задает он вопрос.

Также не совсем ясно, какие статьи бюджета принимающего региона могут «покрываться» за счёт региона-донора, добавил парламентарий.

«Какие нормы отчётности за использование полученных бюджетных средств должны будут предоставляться и так далее. Повторюсь, в целом идея хорошая, но она явно нуждается в серьезной доработке», — заключил Синяговский.