Бизнес готов к инвестициям на территории опережающего развития в Дагестане

Дагестанские Огни, Дагестан, , 16:22 — REGNUM Предприятие по розливу соков, современный тепличный комплекс площадью четыре гектара, консервный и кирпичный заводы планируют построить инвесторы в городе Дагестанские Огни. Проекты будут реализовываться в рамках создания в городе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе правительства Дагестана.

Премьер республики Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам функционирования ТОСЭР. Он подчеркнул, что перед ответственными за реализацию проекта должностными лицами стоят задачи по выполнению ряда обязательств, в том числе по обеспечению инфраструктуры, привлечению резидентов инвестиционных проектов и созданию рабочих мест.

Было отмечено, что в городе также планируется создание индустриального парка. Для этого определён земельный участок площадью 150 га. Также обсуждались темы, касающиеся водообеспечения и водоотведения, потребности в газе и электроэнергии, необходимости железнодорожного пути и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, статус территории опережающего развития город Дагестанские Огни получил в середине декабря 2018 года. Согласно постановлению, подписанному председателем правительства России Дмитрием Медведевым, новая ТОСЭР в Дагестане позволит создать более 850 рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев утвердил создание новой ТОСЭР в городе Дагестанские Огни