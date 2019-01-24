Костромская область потратит более 750 млн рублей на развитие районов

Кострома, , 16:08 — REGNUM В 2019−20 120 годах Костромская область потратит 756,8 миллионов рублей на социально-экономическое развитие северо-восточных районов региона, сообщает пресс-служба губернатора области. Из них 545,7 миллионов рублей будет направлено из областного бюджета.

Местные власти обещают потратить деньги на:

Реконструкцию дорог на подъездах к производственным и социальным объектам,

Модернизацию систем водоснабжения,

Помощь в улучшении жилищных условий сельских жителей;

Ремонт моста через реку Межу в Межевском районе, на который в ближайшие 2 года потратят 756,8 миллионов рублей, 545,7 миллионов из них — средства областного бюджета.

Строительство, реконструкцию и модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса — 57 миллионов рублей.

Справка ИА REGNUM. Территория северо-восточных районов Костромской области занимает практически 22% от всей площади региона — 13 тысячи квадратных метров. На ней проживает всего 4,8% населения региона — 31 тысячи человек.

За 2013−2018 годы на развитие данных районов было потрачено 2,7 миллиардов рублей. Так, в прошлом году из областного бюджета выделены гранты 7 сельхозорганизациям Вохомского, Октябрьского и Павинского районов на покупку оборудования и сельхозтехники, на строительство телятника на 100 голов и помещения для крупного рогатого скота на 350 голов.

За время реализации программы более 40 организаций в сфере лесного хозяйства купили технику и оборудование, построили цеха лесопиления и деревообработки. Перерабатывающие предприятия пищевой промышленности ООО «Вохомский сырзавод», ООО «Боговар», ООО «Боговаровское» и ООО «Павинское» смогли модернизировать производство, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции.