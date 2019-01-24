Бедные регионы РФ ждёт не помощь, а закабаление богатыми соседями?

Москва, , 16:30 — REGNUM Одна из ключевых проблем российской экономики — это проблема огромного регионального неравенства, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 24 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя правительственный законопроект о горизонтальном субсидировании одних регионов РФ другими, поступивший на рассмотрение в Госдуму РФ.

«Ключевая проблема — это проблема огромного регионального неравенства, причём это касается не только доходов граждан, но и инвестиций, качества инфраструктуры и основного капитала, — сказал Бузгалин. — Одно из ключевых решений этой проблемы — создание единого уровня финансирования тех людей, которые работают на страну в целом. Это касается учителей, врачей и так далее, потому что решение проблем человеческого потенциала — это решение проблем региона. Если у нас учитель (с учётом уровня цен) будет получать одинаково по всей стране, и то же самое будет касаться других бюджетников, это будет первый шаг к другому положению регионов».

Кроме того, экономист призвал не забывать, что сырьевые ресурсы РФ — это ресурсы всей страны, а «не Тюменской или ещё какой-то области».

«Поэтому всё то, что остаётся в областном бюджете из-за того, что он связан с сырьевым ресурсом, это по большому счёту незаконный доход этого региона, — сказал Бузгалин. — Что касается горизонтальных дотаций, то главный вопрос здесь в деталях. На каких условиях и кто будет решать вопрос об этих горизонтальных субсидированиях? Я боюсь, что это будет вариант не слишком равноправных сделок, не говоря уже о коррупционных составляющих. Не исключено, что возможность экспансии капиталов из богатых регионов в бюджетные и подчинение этих регионов — главная основа для этого законопроекта, а отнюдь не помощь на региональном уровне».

Также Бузгалин отметил, что, если говорить о том, какие богатые регионы могли бы стать новыми точками экономической концентрации:

«Это должны быть сырьевые регионы и крупные мегополисы и прежде всего Москва. Некоторый опыт такой был (в несколько странном виде), когда Москва в эпоху Лужкова немало сделала для развития Севастополя и остальных регионов Крыма. В дальнейшем это сыграло большую положительную роль, но я ещё раз подчеркиваю, что такая благотворительность — не самая лучшая практика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, законопроект о горизонтальном субсидировании регионов — это в лучшем случае недоразумение и подрыв бюджетного федерализма, потому что разрушается само представление об ответственности региональных властей. Кроме того, как полагает Делягин, если эта норма будет принята, это будет «юридически зафиксированный сепаратизм, который угрожает целостности страны».

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