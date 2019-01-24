В Костромской области выявили более 1000 нарушений земельного законодательс

Кострома, , 16:05 — REGNUM За 2018 год нарушителей земельного законодательства в Костромской области оштрафовали на общую сумму в 2,68 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. За год областное управление Росреестра выявило более тысячи таких нарушений.

Специалисты управления провели 1966 проверок соблюдения законодательства, из которых 657 — внеплановых. По итогам работ было выявлено 1040 нарушений земельного законодательства, в числе которых:

самовольное занятие земельных участков,

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению,

неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства.

Выписано 901 предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году по итогам проверки на «соблюдение земельного законодательства и добросовестность использования государственного и муниципального имущества», прокуратура Костромской области выявила проблему в сборе долгов.

«Бывают случаи, когда органы местного самоуправления, недополучив деньги за достаточно длительный период аренды, ограничиваются просто письмами. Более жесткие меры, такие как обращение в суд, применяется не всегда. Все это отрицательно сказывается на бюджетах, они просто недополучают денежные средства […] это серьезное упущение», — отмечали в областной прокуратуре.