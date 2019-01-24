Московские школьники приняли участие в уроке экологии

Москва, , 16:05 — REGNUM

В Москве в форме видеоконференции состоялся всероссийский открытый урок «Проснулся утром — убери свою планету».

Телеурок транслировался на всю территорию России. В режиме телемоста к акции присоединились школьники из Подмосковья, Белгорода, Оренбурга и Воронежа.

Эксперты, принявшие участие в видеоуроке, рассказали школьникам о задачах, которые сегодня стоят перед Россией в области экологии — «зеленом» производстве, «умной энергетике» и проблемах сбора, сортировки и переработки мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переход на новую систему обращения с ТКО в России начался 1 января. Контроль над рынком обращения с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. Цель реформы — снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот.

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