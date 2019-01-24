Госдума прописала правила взносов в ФОМС с самозанятых граждан РФ

Москва, , 15:59 — REGNUM Закон, позволяющий зарегистрированным самозанятым получать бесплатную медицинскую помощь, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Речь идет о гражданах, которые зарегистрировались в налоговой инспекции в качестве самозанятых, но при этом не подпадают под особый налоговый режим. Такие граждане будут считаться застрахованными лицами и страхователями, занимающимися частной практикой. Сегодня взносы за таких граждан в Фонд обязательного медицинского страхования уплачивает регион. Теперь эти средства будут возмещены из федерального бюджета.

Ранее Госдума приняла закон о проведении с 2019 года в PФ эксперимента по налогообложению самозанятых граждан в четырех субъектах РФ — Москве, Московской области, Татарии и Калужской области. Им предлагается зарегистрироваться и платить 4% за оказание услуг физлицам или 6% — за оказание услуг юрлицам.

Между тем, участие в эксперименте добровольное и ограничено четырьмя регионами, поэтому Госдума ранее также приняла закон о продлении льгот для самозанятых граждан по всей стране — в 2019 году им не нужно уплачивать страховые взносы. Таким образом, самозанятые будут включены в число застрахованных лиц, что дает им возможность получать медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС. Кроме того, такие граждане также будут иметь право на получение льгот и налоговых каникул.