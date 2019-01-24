Уральское управление ЦБ: будем снижать инфляционные ожидания

Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM Центробанк РФ и его уральское управление в частности намерены работать на снижение инфляционных ожиданий. Об этом заявил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов на пресс-подходе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К началу года сложилась достаточно напряженная ситуация. Темпы инфляции повысились уже декабре 2018 года, но тем не менее, Банк России видит своей задачей удержать ее в рамках 4%, плюс-минус. Задачей стоит снизить инфляционные ожидания — они по-прежнему остаются высокими, и как только появляются какие-то возмущающие факторы, то инфляция начинает повышаться более высокими темпами, чем мы ожидаем», — заявил Марданов.

Руководитель добавил, что для сдерживания инфляции управление планирует работать напрямую с кредитными организациями «большого Урала» (УрФО, а также Пермский край, Оренбургская область и Башкирия).

В целом в регионах Урала инфляция составила 3,8% по итогам 2018 года, что оказалось ниже на 0,5% среднероссийского показателя, отметил руководитель.

Напомним, по данным Росстата, за первые три недели января уровень инфляции составил 0,9%. А 18 января 2019 года в ЦБ заверили, что годовая инфляция начнёт снижаться со второго полугодия 2019 года.

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