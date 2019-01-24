Югра и Татария станут новыми точками централизации России?

Москва, , 17:53 — REGNUM Возможное введение в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами — давно ожидаемое решение, которое позволит управлять бюджетными процессами и оптимизировать точки экономического роста, считает директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу введения в РФ системы предоставления субсидий из бюджета одного региона или муниципалитета в бюджет другого, данное решение позволит стимулировать межрегиональное сотрудничество. Сейчас для развития проектов в том или ином муниципалитете или регионе зачастую требуется определённое решение по соседней территории и существующая система несколько ограничивает оперативность принятия решений и возможность развития сопутствующих территорий.

«Концентрация точек экономического роста будет уже не ограничиваться только территорией муниципалитета или региона, а позволит выстраивать взаимодополняющие проекты», — считает Калмыков.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, экс-аналитик Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Дмитрий Ефимов, часть богатых регионов, которые могут стать новыми точками экономической концентрации, известны. Во-первых, это Москва и Санкт-Петербург — по сосредоточению бизнеса и зарегистрированных компаний. А также добывающие регионы — Ханты-Мансийский АО — Югра, Ямал, Тюменская область, Татария, Башкирия, Якутия при условии нормальных условий «дележа» доходов с добывающими консорциумами.

При этом на среднесрочный период к росту доходов регионов может привести и реализация крупных инфраструктурных международных проектов.

«Так, на Северный морской путь завязаны Мурманская и Архангельская области, также Ленинградская область, через которую пойдёт перевалка товаров. Она же будет активно задействована как «оконечник» Нового шёлкового пути. Он повлияет на все регионы, через который пройдёт. Другим его «оконечником» может стать Крым, который с пуском ж/д моста становится «ключом» от Турции. Также запуск в полную работу космодрома Восточный, в случае успешной «коммерциализации» запуска спутников», — добавил Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами, Госдума приняла в первом чтении. Новые правила могут вступить в силу с 2020 года.

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