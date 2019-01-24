Кадыров рассказал об успехах газовиков Чечни в борьбе с газовыми долгами

Грозный, , 15:43 — REGNUM Борьба за снижение задолженности за газ в Чечне ведется активно. Большую роль в этом играет руководство муниципалитетов и компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Только с лета 2018 года были снижены потери в сетях на 270 млн кубометров. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию в сфере топливно-энергетического комплекса региона.

Говоря о позитивных сдвигах в решении проблемы задолженности, Кадыров отметил значительную работу, которую проводит глава газовой компании Лом-Али Баймурадов.

«Ради справедливости следует отметить, что новый руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» Лом-Али Баймурадов при поддержке «Газпрома» РФ с первого дня пребывания в должности (июнь 2018 года) начал масштабную работу по приведению договорной базы к фактически существующим данным С июня 2018 года ему удалось снизить потери газа на 8,4%, или на 270 млн кубометров», — приводит слова Кадырова 24 января его пресс-служба.

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Кроме того, как отметил чеченский лидер, огромное значение имеет работа по инвентаризации абонентов. В компании в настоящее время ведется проверка по более 286 тысячам абонентов: проверяется их дебиторская задолженность, выявляются двойные абоненты и даже несуществующие, в том числе по причине смерти.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 января глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с разъяснением по вопросу списания судом города Грозного долгов за газ населению республики на сумму более 9 млрд рублей. Руководитель региона назвал основными причинами накопившихся долгов военные кампании на территории республики и связанные с этим проблемы: отсутствие в течение долгого времени учета потребителей, приборов учета, начисление счетов за газ несуществующим лицам, а также изношенность сетей и потери газа.

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