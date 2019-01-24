Рубль может «продавить» доллар ниже отметки 65,50 — мнение

Москва, , 15:42 — REGNUM Российская валюта 25 января может продолжить свое укрепление и даже обновить максимумы с ноября 2018 года к доллару США и евро. А главной причиной такой силы рубля, выступит пик налоговых выплат, российских экспортеров, как раз, приходящийся на этот день, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Особенно заметно «налоговая сила» рубля может проявиться, к европейской валюте, которая после заседания Европейского центрального банка, вкупе с ухудшением экономических и политических перспектив может заметно ослабнуть», — отметил эксперт.

Так что основная борьба для российской валюты развернется именно на «американском фронте», так как доллар США до конца недели, вероятно, будет очень уверенно чувствовать себя на международном валютном рынке.

«В этой ситуации рубль 25 января может попробовать продавить американский доллар ниже отметки 65,50, а евро ниже 74,50. После чего, ближе к позднему вечеру, вместе с завершением действия «налогового допинга» российская валюта может не выдержать напряжения и откатиться к доллару США к 66,00−66,50 и к евро к 75,00−75,50», — считает Быков.

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