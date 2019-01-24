СМИ: Южная Корея — лидер на мировом рынке судостроения

Сеул, , 16:27 — REGNUM Южная Корея занимает лидирующую позицию на мировом рынке судостроения. Об этом, как передает YTN, сообщили в министерстве торговли, промышленности и энергетики страны.

По данным ведомства, в 2018 году заказы на судостроение составили 28 млн CGT, поэтому Южная Корея заняла лидирующую строчку на мировом рынке.

Кроме того, Южная Корея получила подавляющее большинство заказов, в том числе 66 из 70 танкеров для перевозки СПГ и 34 из 39 нефтетанкеров.

Благодаря полученным заказам в судостроительной отрасли, число людей, трудящихся в данной отрасли, увеличилось до 107 тыс. человек.

Предполагается, что мировые заказы в 2019 году увеличатся до 34 млн CGT.

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.