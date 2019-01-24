Ряд компаний КНР хотят открыть производство в Индонезии — Минпром

Джакарта, , 16:43 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что торговая война между США и Китаем побудило китайские компании перенести свою производственную базу в Индонезию, чтобы избежать высоких тарифов, введенных США, сообщает Antaranews.

«Некоторые предприятия текстильной и обувной промышленности рассматривают возможность перемещения своих фабрик из Китая в Индонезию», — говорится в официальном заявлении министра.

Известно, что в 2019 году китайские инвесторы вложили 10 трлн рупий или около 705 млн долларов США в сектор текстильной промышленности в Индонезии.

Аирлангга Хартарто подчеркнул, что инвесторы из Китая строят новые промышленные районы в провинции Центральный Сулавеси. За последние пять лет Китай инвестировал около 5 млрд долларов США в эту провинцию, а экспорт из этих мест достиг 4 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийский экономист Джосуа Пардеде из Bank Permata считает, что ослабление китайской экономики негативно отразится на Индонезии.

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