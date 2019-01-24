«Крым и Краснодарский край должны не конкурировать, а дополнять друг друга»

Симферополь, , 15:28 — REGNUM Для экономического развития юга России наилучшим вариантом будет, если Крым и Краснодарский край смогут не дублировать друг друга, а гармонично дополнять. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Крым неизбежно будет конкурировать с Краснодарским краем, не важно, есть санкции или нет. Но это вполне здоровая конкуренция, обусловленная географическим положением регионов, их туристическими потенциалами и, кстати, геополитическим статусом. В идеале эти два субъекта не должны «забивать» один другого, а гармонично дополнять друг друга в качестве консолидированного экономического центра юга России», — отметил Фёдор Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы «горизонтальных субсидий» между регионами.

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