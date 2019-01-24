«Роскосмос» одобрил проект реконструкции производства в РКК «Энергия»

Москва, , 15:24 — REGNUM Создание в РКК «Энергия» современного комплекса для сборки и испытаний изделий пилотируемой техники получило одобрение «Роскосмоса» и Главгосэкспертизы, сообщает 24 января пресс-служба предприятия.

Проектом предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение производственно-административного здания общей площадью 12 203 кв. м. Предполагается, что после завершения реконструкции на предприятии будут расширены производственные площади и созданы места для сборки изделий нового поколения, а также сборки отсеков кораблей «Союз» и «Прогресс», модулей, разгонных блоков и спутников различного назначения.

Реконструкция производства выполняется рамках выполнения Федеральной космической программы России. Новый сборочно-испытательный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Отмечается, что проект станет первым шагом по обновлению научно-производственной базы предприятия. В ближайшие годы в «Энергии» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» намерены реконструировать объекты сборочно-испытательного и композитного производств, а также обеспечивающую инфраструктуру. Техническое перевооружение предприятия должно обеспечить условия для создания перспективной российской ракеты-носителя среднего класса в заявленные сроки.

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