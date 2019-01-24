Экс-министр экономики РФ не верит, что регионы начнут субсидировать соседей

Москва, , 15:28 — REGNUM Возможность перечислять субсидии между регионами и муниципалитетами никак не сгладит расслоение на богатые и бедные субъекты. Такое мнение 24 января высказал в комментарии ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор и публицист Никита Кричевский, комментируя законопроект, позволяющий перечислять субсидии из бюджета одного субъекта или муниципалитета в бюджет другого.

«Регионы, у которых и так всё хорошо с доходами, они найдут массу способов, чтобы не упускать деньги из своих вотчин. А что касается вторых, то у них административного ресурса не хватит, чтобы это сделать», — считает экономист.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев также считает, что закон, если его в итоге примут, на практике применять не станут. Слишком острый дефицит средств испытывают регионы, даже относительно богатые, чтобы делиться деньгами с соседями.

«Я не думаю, что эта практика получит серьезное развитие. Может, будут единичные случаи. Подавляющее большинство регионов испытывает острый дефицит ресурсов, и есть огромное количество нерешенных проблем. Едва ли кто-то будет пользоваться этой возможностью. Не думаю, что какие-то дополнительные точки роста на этой базе появятся», — рассказал эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, инициированный правительством РФ, который предусматривает возможность перечислять субсидии из бюджета одного субъекта или муниципалитета в бюджет другого. Авторы проекта считают, поправки помогут выровнять бюджетную обеспеченность регионов.