Средний Урал предостерегли от оптимизма в случае горизонтальных субсидий

Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM Законопроект о горизонтальных субсидиях между регионами — хорошая мера, но свердловские и другие региональные элиты не получат чрезмерных преимуществ от её реализации. Об этом заявил политолог Алексей Швайгерт корреспонденту ИА REGNUM.

Сам по себе законопроект, считает эксперт, весьма актуален:

«Инициативу по горизонтальным притокам средств я приветствую. Неравномерное распределение действительно присутствует. Если законопроект поможет выровнять ситуацию или помочь кому-то адресно, то это хорошо. Скорее всего, за счет регионов доноров могут закрывать какие-то проблемные ситуации в дотационных субъектах в обход всей московской бюрократии», — сказал Швайгерт.

Другое дело, что региональным элитам не стоит ожидать слишком многого от закона:

«В случае Свердловской области я бы подождал с далеко идущими выводами. В 90-е и 00-е крупные регионы были достаточно финансово самодостаточными. Память о тех временах, когда субъекты могли оставлять в виде налогов и прочих доходов больше, чем сейчас, живёт в памяти местных элит хорошим воспоминаниям. Они могут испытывать прекрасные мечты, что возвращается справедливая система распределения. Я бы не разделял этого оптимизма. Скорее всего, мы увидим какие-то перетоки средств, но вольницы не возникнет», — уверен политолог.

Напомним, 23 января 2019 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о так называемых горизонтальных субсидиях. Предполагается, что после его окончательного принятия и вступления в силу российские регионы смогут предоставлять субсидии из своих бюджетов друг другу. Такую же систему планируют вести и между муниципалитетами.

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