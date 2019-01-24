«Ростех» поставил радиационностойкое оборудование на Тяньваньскую АЭС

Москва, , 15:07 — REGNUM Специалисты холдинга «Росэлектроника» установили радиационностойкое телевизионное оборудование для контроля перегрузки ядерного топлива Тяньваньской атомной станции (Китай), сообщает 24 января пресс-служба предприятия.

Отмечается, что поставка такого рода аппаратуры стала первой. Ранее предприятие Ростеха уже поставляло на Тяньваньскую АЭС свои решения: автоматизированные рабочие места, промышленные контроллеры и системы радиационного контроля.

Как пояснил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, установка российских систем на стратегическом объекте Китая является показателем высочайшего уровня отношений между двумя странами и высокого доверия к российской технике.

АО «Росэлектроника» — российский холдинг, созданный в 1997 году для консолидации предприятий радиоэлектронной промышленности. В настоящее время, предприятия холдинга обеспечивают производство около 80% всей электронно-компонентной базы в России.

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