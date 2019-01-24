«Нафтогаз» завысил себестоимость добычи украинского газа в 2 раза — депутат

Киев, , 15:05 — REGNUM На Украине себестоимость добычи 1 тыс. кубометров газа, с учетом налогов и инвестиций, составляет 90 долл., но людям его продают по 306 долл. Об этом 24 января во время поездки в Харьковскую область заявил сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Всю страну посадили на субсидии, потому что люди не способны платить 8500 грн. за газ. Теперь в бюджете не стало хватать средств на субсидии, их начали обрезать. Из-за этого у людей появился долг в 47 млрд. грн. (1,696 млрд. долл.) за коммунальные услуги. Из этой суммы больше половины приходится на долги за газ. При этом газ собственной добычи, который с налогами и инвестициями стоит 2500 грн. (за 1 тыс. кубометров), людям продают по 8500 грн… Люди вынуждены отключать газ, возвращаться в позапрошлый век. Я сам видел, как люди отключают газ в домах, идут рубить дрова в посадках, переходят на отопление дровами», — рассказал Бойко.

Он пообещал принять законопроект №9403, который позволит снизить тарифы на газ до 4900 грн. (176 долл.) за 1 тыс. кубометров.

«Я рассчитал, какой сегодня должна быть предельная цена на газ с учетом себестоимости добычи украинского газа и закупочной цены импортного газа. Сегодня Украина добывает 15 млрд. кубометров газа по себестоимости 2500 грн. Еще 15 млрд. кубометров страна закупает по 300 долл. (за 1 тыс. кубометров). Максимальная цена для всех категорий потребителей 4900 грн. Исходя из этой цифры нужно давать людям субсидии, насчитывать тарифы на тепло. Также это цена для промышленности. Тогда наша промышленность будет конкурентоспособной… Сегодняшняя власть будет блокировать этот законопроект и не примет его», — добавил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что себестоимость добычи тысячи кубометров украинского газа составляет приблизительно $250. По его словам, эта сумма включает капитальные вложения и все сопутствующие затраты на развитие добычи для компании «Укргаздобыча».

Напомним, в 2018 году компания «Укргаздобыча» добыла 15,49 млрд. кубов газа. Это всего на 300 млн. кубометров газа больше, чем в 2017 году. При этом за год компания увеличила количество операций по интенсификации добычи до 744, пробурила 97 скважин и ввела в эксплуатацию 69 новых скважин.

Согласно информационной справке минэнерго, всего за 11 месяцев 2018 года на Украине добыто 19,1 млрд. кубометров газа, что на 100 млн кубов больше по сравнению с показателем прошлого года.