Сильные регионы РФ интегрируют слабых, но выгодно всем — эксперт

Москва, , 15:22 — REGNUM Использование на практике горизонтального субсидирования будет выгодно регионам, заявил 24 января в комментарии корреспонденту ИА REGNUM проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин. По его словам, появление закона приведёт к межрегиональной интеграции, когда сильный включает в свою экономику слабых. При этом к дополнительной дифференциации это не приведёт, а, наоборот сгладит разницу.

Эксперт отметил, что проект закона не обязывает регионы предоставлять субсидии другим субъектам, а наделяет их таким правом. Будущие доноры не станут выделять деньги соседям просто так и захотят извлечь собственную выгоду.

«Если мы посмотрим на проблему в терминах межрегиональной интеграции, те регионы, которые могут выстроить более длинные производственные цепочки, наверное, будут рассчитывать на получение некоторых дополнительных доходов. Мы можем рассматривать такого рода межрегиональные трансферы как инвестиции регионов-доноров в своё будущее развитие. Просто так они не будут давать деньги, они будут руководствоваться более прагматичными соглашениями», — отметил Марголин.

Какие регионы смогут замкнуть на себе экономические или производственные цепочки в отдельных территориях страны, можно узнать только изучив проекты межрегиональных интеграций. Однако экономист уверен, что горизонтальные дотации смогут поднять благосостояние не только субъектов, которые получат субсидии, но и доноров.

«Если на территории более слабого региона реализуется проект развития, пусть и интегрирующий экономику более слабого региона в экономику более сильного, более слабый регион тоже получает источник своего развития. Я считаю, что это (возможность одного региона предоставлять субсидии другому) не усилит дифференциацию. Допустим у вас, зарплата 1000 рублей, у меня 100, нам добавили по 10 рублей каждому. У меня прибавилось 10%, у вас 1%, а дифференциация упадет», — пояснил доктор экономических наук.

Усиление сильных регионов за счет интеграции слабых экономист назвал гипотезой. Утверждать, что экономические центры страны за счет добровольных субсидий соседям распространят на них своё влияние, пока нельзя:

«Если речь идет о межрегиональной интеграции, она потому и осуществляется, что она должна быть выгодна всем её участникам. Мы же не думаем, что один регион будет давать другому деньги только на зарплаты. Это же будет что-то связанное с развитием. И тогда вопрос о том, как мы пользуемся плодами развития, а это уже вопрос взаимного доверия, перспектив развития бизнеса. Не думаю, что тут есть злой умысел, чтобы за счет и без того бедных регионов богатый бы поживился. Он создает себе дополнительные предпосылки для развития, подтягивая до своего уровня тот регион, который рядом с ним. Это должно работать так, а как будет — посмотрим на примере конкретных проектов».

В качестве примеров горизонтальных субсидий, которые принесут выгоду донору и получателю средств, Маргелов назвал инфраструктурные проекты. Например, строительство дороги, которая улучшит снабжение между регионами.

«Соответственно тот регион, который поставляет более развитому региону сырьё, делает это дешевле и качественнее. Всем становится лучше. Это не создание финансовых центров на основе субсидий, это развитие на основе скоординированных проектов межрегиональной интеграции», — полагает собеседник.

Картина экономических центров в стране не изменится, считает эксперт. Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Тюмень, Татария — эти регионы, как и сейчас останутся экономическими центрами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о горизонтальных субсидиях. Его инициатором выступило правительство России. Согласно документу, один регион может предоставить субсидию бюджету другого.

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