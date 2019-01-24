Систему обращения с ТКО в Ростовской области должны наладить до 2020 года

Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM Более 3,5 тыс. жалоб на новую систему обращения с ТКО поступило от жителей Ростовской области с начала 2019 года. Как пояснил донской губернатор Василий Голубев, около половины обратившихся просили разъяснений, ещё столько же — жаловались на проблему.

«Мы должны эту систему отрабатывать. Либо мы соглашаемся с тем, что было до 1 января, либо мы хотим навести порядок, понимая, что это без трудностей не пройдет», — отметил глава региона в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Это очень важная тема, которой предстоит заниматься еще не один день. На данный момент 80 процентов юрлиц не заключили договоры по вывозу мусора с региональными операторами. А они — производители мусора. И вывозят его на контейнерные площадки для населения. Будем применять к ним штрафные санкции. До 1 апреля проводим мониторинг по этому проекту», — сказал Голубев.

Он также отметил, что новая система обращения с ТКО должна быть отлажена до 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что ростовчане регулярно сообщают в социальных сетях о горах мусора, который скопился на некоторых улицах. Посты возмущения интернет-пользователи подтверждают видеокадрами и фотоснимками.

«До каких пор в нашем городе будут ставить эксперименты над людьми? Сначала транспортная реформа, теперь мусорная. Додумались сделать монополиста на рынке переработки мусора! «Чистый город», наверное, чхать хотел на своих клиентов. Цены на вывоз мусора выросли, а вывоз мусора просто-напросто прекратился», — писали ранее участники паблика «Ростов Главный».

Кроме того, в период новогодних каникул сотрудники областной административной инспекции провели рейды, в ходе которых было выявлено 345 навалов мусора. Наиболее загрязненными оказались Таганрог и Ростов-на-Дону. Также в число «замусоренных» территорий вошли города Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов, Новочеркасск, а также районы — Белокалитвинский, Сальский, Азовский и Кагальницкий.

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