Возможны ли «горизонтальные субсидии» без административного принуждения?

Москва, , 14:45 — REGNUM Система «горизонтальных субсидий» регионов и муниципалитетов в России в настоящее время может сложиться только на административной, а не экономической основе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Горизонтальные субсидии в России — я в это не очень верю. Один регион субсидирует такой. Но, во-первых, на какие средства? А во-вторых, что должно эти регионы стимулировать, чтобы субсидировать соседа, зачем? Какие-то высокие проценты? Тогда регионы окажутся просто соперниками банков на рынке заёмных денег — мало что изменится. А если будут указания из Москвы, то это не субсидирование, а форма распределения бюджетных средств из столицы», — заявил Журавлёв.

По его мнению, в принципе идея субсидирования регионов регионами разумная — где-то есть лишние простаивающие средства, где-то есть в них нужда.

«Но конкретно в России, где едингственный бюджет, где можно что-то достать, федеральный, то это вызывает у меня сомнения, особенно у муниципалитетов. Муниципальные бюджеты самые слабые, а социальных обязательств навешано на них больше всего», — подчеркнул он.

Идея «горизонтальных субсидий» может сработать в таких условиях лишь как своего рода «механизм на вырост» при условии отсутствия принуждения со стороны федерации, считает Журавлёв.

«Конечно, есть у нас Нижний Новгород — в муниципалитете миллион с лишним населения, много вузов и предприятий. Но очень сомневаюсь, что региональные столицы начнут по собственной воле субсидировать сельские районы и даже свой собственный регион», — отметил политолог.

«Как механизм перераспределения вышестоящими властями средств — да. Если вызовет губернатор мэра Нижнего Новгорода и мэра какого-нибудь Дзержинска — это может быть, в такое я верю. Но то, что средства региональных и местных бюджетов будут на экономической, а не на административной основе — в это я не верю по определению в наших конкретных сегодняшних условиях», — заключил Журавлёв.

В настоящее время в Госдуме рассматриваются законопроекты, направленные на возможное введение в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами и муниципалитетами. Речь в том числе и о дотациях, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов. Новые правила могут вступить в силу с 2020 года.