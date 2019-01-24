Греф рассказал, почему механизм санкций не работает

Берн, , 14:33 — REGNUM Страны, против которых вводятся санкции, не могут уступить, поскольку это стало бы унижением их достоинства, заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, введение рестрикций против крупных государств приводит к тому, что проблемы становятся хроническими.

«Страна, против которой ввели санкции, просто не может уступить, это уже становится не вопросом какого-то рационального поведения, просто вопросом собственного достоинства», — цитирует слова Грефа RT.

Также глава Сбербанка заявил, что считает любые санкции проявлениями процесса деглобализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что мир подходит к завершению 30-летнего цикла активной глобализации.

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