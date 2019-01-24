Помощь федерального центра регионам РФ станет инструментом шантажа?

Москва, , 14:38 — REGNUM Вместо горизонтального субсидирования бедных регионов богатыми в РФ следует создать фонд, который бы выравнивал их доходы, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Госдуму РФ внесён законопроект о горизонтальных субсидиях между регионами.

«Я думаю, что как паллиативное решение такую меру можно применить, — сказал Колганов. — Вопрос в том, что она должна иметь определённые пределы, чтобы действительно не было чистого иждивенчества. Однако, на мой взгляд, более правильным решением этой проблемы было бы обеспечение достаточного уровня внутренних доходов самих регионов за счёт выравнивания уровня экономического развития и за счёт некоторого перераспределения налоговых поступлений между федеральным центром и регионами».

При этом экономист отметил, что в РФ налоговая система развивалась так, что источники доходов постепенно передавались с регионального уровня на федеральный.

«Региональному уровню урезали доходы, а федеральному добавляли, — сказал Колганов. — Развитие должно пойти в обратном направлении, и надо увеличивать налоговые возможности регионов. Но при этом, конечно, всегда останутся регионы с разным уровнем экономического развития, с разными природными и демографическими условиями, а значит разница доходов всё равно будет, и какие-то выравнивающие механизмы должны работать».

В такой ситуации, как полагает Колганов, более правильным было бы не горизонтальное субсидирование, а создание фонда на федеральном уровне, который бы выравнивал доходы регионов.

«Но тут есть своё «но», которое заключается в том, что руководство регионов оказывается в зависимости от благосклонности федерального центра, — констатировал экономист. — Поэтому тут нужна большая аккуратность, для того чтобы выстраивать систему централизованного субсидирования так, чтобы она работала автоматически, вне зависимости от предпочтений начальства в целом. А то получается, у нас рычаг давления: послушным дадим, а непослушным не дадим».

Кроме того, рассуждая о гипотетическом запуске механизмов горизонтального субсидирования, Колганов сказал, что областями, которые теоретические могли бы стать новыми точками экономической концентрации, могли бы быть богатые регионы — в основном Москва и сырьевые регионы восточной части РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата законодательного собрания Оренбургской области Александра Григоренко (ЛДПР), имеющаяся сейчас в России система распределения средств между регионами и федеральным центром позволяет решить проблему неравенства социально-экономического развития субъектов РФ.

«Горизонтальное же распределение излишне и приведёт к ещё большему «ограблению» экономически развитых регионов», — считает парламентарий.

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