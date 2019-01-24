Горизонтальные субсидии: развитие территорий или перетекание средств?

Тамбов, , 14:24 — REGNUM Система горизонтальных субсидий внутри регионов России уже фактически действует. По словам депутата Тамбовской городской думы от КПРФ Артема Александрова, к примеру, жители Тамбова и так помогают другим муниципальным образованиям в рамках налоговой политики администрации области. Именно в другие города и районы региона уходит значительная часть денег, заработанных в Тамбове, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM представитель КПРФ.

«Актуальным остается вопрос перераспределения собираемых налогов в пользу бюджета областного центра до 40%. Сейчас основная доля собираемых с территории города налогов на доходы физических лиц уходит в бюджет области и там перераспределяется между другими муниципальными образованиями и частично возвращается в Тамбов за счет субвенций. Причем основная доля налоговых доходов бюджета города Тамбова как раз приходится на доходы физлиц, в 2019 году это — 1,4 млрд рублей», — заявил Артем Александров.

По мнению депутата, собственные источники дохода не могут обеспечить Тамбову решение вопросов местного значения. При этом они продолжают снижаться, уже сейчас их не хватает даже на полгода.

Как считает Артем Александров, сама идея развития горизонтальных связей между регионами — достаточно интересна. Однако дело остается за реализацией.

«Главное должно быть экономическое развитие территорий, а не перетекание скудных доходов из одного бюджета в другой», — сказал депутат.

ИА REGNUM, 23 января 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами. Предполагается введение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого и аналогичные финансовые взаимоотношения между муниципалитетами.

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