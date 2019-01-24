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В Гааге проходит 7-я сессия комиссии по рыболовству на юге Тихого океана

Экономика

Россия получает квоту на вылов ставриды в районе ЮТО

Гаага, Нидерланды, 24 января 2019, 14:21 — REGNUM  Россия принимает участие в Седьмой сессии комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (ЮТО), которая проходит Гааге. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

Во встрече участвуют более 100 делегатов и наблюдателей от 15 договаривающихся сторон, сотрудничающих не-договаривающихся сторон и международных организаций.

«Повестка 7-й сессии включает ряд принципиальных важных вопросов, в том числе: формирование программы научного наблюдения, инспекционной системы, спутниковый мониторинг, бюджет ЮТО, а также меры регулирования рыболовства, в частности, установления квот на вылов ставриды и других объектов промысла», — говорится в сообщении.

Делегация России в качестве договаривающейся стороны ЮТО участвует в работе сессии, а также в заседаниях комитета по вопросам соответствия требованиям и техническим вопросам ЮТО, финансового и административного комитета организации. Россия ежегодно получает квоту на вылов ставриды в конвенционном районе ЮТО, которая распределяется между российскими рыбопромышленниками. В 2018 году таковая составила 18,9 тыс. тонн.

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