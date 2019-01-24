Глава правительства Казахстана прокомментировал снижение цен на уголь

Астана, , 14:22 — REGNUM В течение отопительного сезона 2018−2019 года на железнодорожных тупиках Казахстана стоимость угля с Шубаркольского месторождения в Карагандинской области снизилась на 15−20%. Об этом говорится в ответе председателя правительства Казахстана Бахытжана Сагинтаева на депутатский запрос, сообщает 24 января агентство «Казинформ».

Сагинтаев отметил, что правительство принимает меры для недопущения роста цен на бытовой уголь. В частности, в ноябре 2018 года между местными исполнительными органами власти и субъектами розничного рынка были заключены соглашения о снижении цен на бытовой уголь.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января глава международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Рапиль Жошыбаев заявил, что Казахстан находится на 15 месте по объему потребления угля.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан занял 15-е место в мире по уровню потребления угля