«Горизонтальные субсидии к ограблению регионов-доноров не приведут»

Москва, , 14:11 — REGNUM Cистема «горизонтальных субсидий» регионов и муниципалитетов может положительно отразиться на развитии тех субъектов, которые соседствуют с богатыми регионами и имеют в том числе с ними общие экономические интересы. Об этом 24 января корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Критики законопроектов говорят, что они приведут к ограблению регионов-доноров. Я, честно говоря, так не думаю. У нас единая страна, единое правовое пространство, единые социальные стандарты, качества жизни. Понятно, что у нас есть разные регионы, но ничего страшного не будет происходить, если богатые будут помогать бедным», — заявил Калачев.

«Другое дело, что не надо перегибов. Регионам-донорам должны оставлять стимулы к развитию, не надо отбирать всё», — добавил он.

Политолог отметил, что добровольная помощь между регионами фактически практикуется и сейчас.

«Москва помогает Орловской области, Сахалин начинает помогать другим регионам Дальнего Востока. Мог бы помогать дотационной Камчатке — если на Сахалине развёрнута добыча газа, то на Камчатке к этому только подходят. Понятно, что есть такие регионы, как ЯНАО-ХМАО. Или взять, например, Курганскую область с её ограниченными возможностями — рядом здесь относительно богатые Свердловская и Челябинская область. Эти регионы могли бы оказывать субсидии своим соседям», — отметил эксперт.

В настоящее время в Госдуме рассматриваются законопроекты, направленные на возможное введение в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами и муниципалитетами. Речь в том числе и о дотациях, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов. Новые правила могут вступить в силу с 2020 года.