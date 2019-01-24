Содержание лицензий по пользованию недрами в РФ делают конкретным

Москва, , 14:04 — REGNUM В России может измениться содержание лицензий по пользованию недрами, сообщил 24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он анонсировал законопроект, который уточняет содержание лицензии на пользование недрами.

«Теперь законодательно предлагается закрепить, что у лицензии должны чётко фиксироваться сроки исполнения отдельных обязательств недропользователей. В том числе начало работ по разведке месторождений. Ну и главное — их фактический ввод в эксплуатацию», — сказал он.

По словам Медведева, «раньше такой конкретики не было», что «создаёт определённые трудности, когда мы оцениваем исполнение работ по этим лицензиям».

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства России также обсудили подготовку к Зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдёт в марте в Красноярске.

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