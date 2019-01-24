Мнение: «горизонтальные субсидии» в России не будут работать

Симферополь, , 14:00 — REGNUM Даже будучи принятым, правительственный закон, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами, в реальности работать не будет, поскольку вызовет яростное сопротивление региональных элит. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Можно, разумеется, в приказном порядке, используя правительственные рычаги, заставить власти одного региона «откатить» часть бюджета властям другого. Но по факту такие меры встретят яростное сопротивление региональных элит субъекта-донора, протесты населения, негативную реакцию бизнеса. А дотационные регионы будут испытывать своего рода «классовую ненависть» к более успешным субъектам Федерации, что наблюдается и сегодня», — отметил эксперт.

Цель законопроекта, по его словам, понятна — снизить федеральную финансовую нагрузку, перекинув её на региональные и муниципальные плечи.

«Аналогичным образом правительство действует и в экономике в целом, регулярно пытаясь возместить дефицит средств за счёт обычных граждан, повышая тарифы, увеличивая налоги, повышая пенсионный возраст. А надо действовать от обратного, повышая потенциал прибылей, создавая новые возможности для поступлений в федеральный и региональный бюджеты», — подчеркнул Фёдор Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы «горизонтальных субсидий» между регионами — законопроект-спутник другой правительственной инициативы, которую уже приняли в первом чтении в декабре 2018 года. Этот документ предусматривал введение в РФ системы предоставления субсидий из бюджета одного региона страны в бюджет другого, а также подобную же систему между муниципалитетами.

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Регионы смогут субсидировать соседей

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