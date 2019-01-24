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«Роснефть» в 2018 году увеличила производство моторных топлив на 2%

Экономика

Общий объём выпуска составил 39,1 млн тонн

Москва, 24 января 2019, 13:51 — REGNUM  Объём производства автомобильных топлив на предприятиях «Роснефти» в 2018 году достиг 39,1 млн тонн, что на 2% выше показателя предыдущего года, сообщает пресс-служба предприятия.

«В состав нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефти» входит 13 НПЗ. Компания является лидером на российском рынке, обеспечивая до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время предприятие реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ объёмом более 1,4 трлн рублей. В реализацию программы со дня её запуска уже инвестировано более 850 млрд рублей, построены и реконструированы 23 комплекса на объекта нефтепереработки. Такие меры позволили предприятию увеличить выпуск бензина 5-го класса и обеспечить потребности внутреннего рынка.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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