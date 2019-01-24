РФ запускает масштабный проект по переоборудованию электростанций

Москва, , 13:47 — REGNUM В России запускается крупный проект в сфере электроэнергетики, сообщил 24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы запускаем проект, который позволит провести модернизацию значительного энергоресурса — почти в 40 гигаватт. Это почти 16% от установленной мощности наших сетей. Проект будет действовать до 2031 года», — заявил он.

По его словам, переоборудование электростанций требует больших средств и поэтому необходимы существенные инвестиции. Для этого правительство намерено гарантировать инвесторам долгосрочный рынок сбыта через заключение договоров о поставках мощностей сразу на 16 лет. Также предусмотрены периоды предсказуемых цен сроком до 6 лет.

«Мы рассчитываем на более серьёзный эффект, чем просто обновление оборудование на электростанциях. Нужно будет параллельно решить ряд других задач. Например, загрузка заказами российских предприятий, расширение локализации передовых зарубежных технологий», — сказал Медведев.

Он добавил, что отбор претендентов на модернизацию должен проводиться на конкурсной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, также на заседании правительства обсуждается проведение Зимней Универсиады в марте 2019 года в Красноярске.

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