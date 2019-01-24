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Назарбаев одобрил проект строительства всемирного торгового центра в Астане

Экономика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил акиму (мэру) Астаны Бахыту Султанову начать совместную работу с инвесторами

Астана, 24 января 2019, 13:47 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил проект строительства здания всемирного торгового центра в Астане, сообщили 24 января в пресс-службе главы государства.

Президент встретился с членом правления ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольфом Драаком и директором по корпоративным инвестициям компании Nest Investments Holdings Мехраном Эфтехаром.

На встрече Назарбаев рассказа о строительстве крупных архитектурных объектов Астаны, в том числе выставочного комплекса ЭКСПО-2017. В завершении встречи президент поручил акиму (мэру) Астаны Бахыту Султанову начать совместную работу с инвесторами.

Отметим, вопрос строительства Всемирного торгового центра в Астане обсуждался в ходе казахстанско-европейского бизнес-форума в Брюсселе в октябре 2018 года.

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Политическая жизнь Казахстана
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