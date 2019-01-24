Доля малого и среднего бизнеса в экономике Астаны превысила 60%

Астана, , 13:29 — REGNUM По итогам 2018 года доля малого и среднего бизнеса в структуре экономики Астаны составила 61%, заявил глава управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Алишер Абдыкадыров, сообщает 24 января издание «Курсив».

Чиновник считает, что рост доли малого и среднего бизнеса в структуре экономики Астаны свидетельствует о привлекательности климата для развития предпринимательства.

Абдыкадыров добавил, что по состоянию на 1 января 2019 года в Астане было зарегистрировано 13 тыс. субъектов предпринимательства. За год они увеличили выпуск продукции на 28,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года в Казахстане действовало 279,2 тыс. компаний, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Количество активных предприятий в республике составило 155,9 тыс.

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