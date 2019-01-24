В Южной Корее число работающих иностранцев выросло до 884 тысяч

Сеул, , 14:53 — REGNUM Число работающих иностранцев в Южной Корее за последние 6 лет увеличилось на 30%. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно данным министерства юстиции, в 2018 году в Южной Корее работало около 884 000 иностранцев, что на 26% больше, чем в 2012 году. С учетом количества экспатов, общее количество работающих мигрантов достигло 919 000, что на 6000 человек больше, чем в 2017 году.

Такой стремительный рост количества иностранцев связан с тем, что уровень заработной платы мигрантов значительно увеличился. Так, в 2012 году около 70% иностранных работников зарабатывали от одной до двух тысяч долларов в месяц. В 2018 же году уже около 50% трудились за две тысячи долларов и больше.

Доля работающих мигрантов, имеющих страховку, также выросла до 35% в прошлом году, что обеспечивает их социальную защиту. Южная Корея является страной с высоким уровнем жизни и хорошими условиями труда, что привлекает иностранцев. Особенно востребована высококвалифицированная рабочая сила — инженеры, ученые, IT работники. Впрочем, уровень их зарплат все равно остаётся ниже, чем у граждан.