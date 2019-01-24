Повышенные тарифы на проезд в Казани вступят в силу с 3 февраля

Казань, , 13:15 — REGNUM В Казани с 3 февраля вступят в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте и провоз багажа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарии.

Так, согласно постановлению Госкомитета республики по тарифам, с 3 февраля при покупке билета на проезд в транспорте его стоимость составит 27 рублей или на 8% выше действующего тарифа. При оплате проездным стоимость билета составит 25 рублей, при использовании проездного на 100 дней — 18 рублей. Аналогичная предельная стоимость проезда установлена и для пассажиров казанского метро.

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И если жители Казани недовольны увеличением стоимости проезда, перевозчики считают такое повышение недостаточным, сообщает «Бизнес-online».

"Мы не сможем улучшить качество обслуживания, новый тариф позволит сохранить все по-старому. А с лета ситуация будет ухудшаться, потому что мы обязаны устанавливать тахографы и принимать новых водителей… Скорее всего, нам придется уже летом вернуться к вопросу тарифов», — полагает директор ООО «Байлык № 3» Руслан Юсупов и напоминает, что с лета также каждый автобус должен быть укомплектован 2 водителями и кондуктором.

Изначально транспортники просили установить тариф на уровне 32−33 рублей за наличный расчет. Однако вместе с исполкомом Казани они вышли в Госкомитет по тарифам с предложением установления тарифа на уровне 28 рублей, поскольку компенсации за проезд льготников увеличат впервые за последние 6 лет с 15 до 18 рублей. В госкомитете установили, что в целом отрасль, а не каждое конкретное предприятие, убытков не несет, и тариф снизился до 27 рублей.

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Сравнение с Самарой, где такой тариф начал действовать с 1 января, и ориентирование на ее опыт перевозчики считают некорректным, поскольку там нет обязательств закупать большие автобусы, как в Казани, да и объем компенсации за перевозку льготников составляет 29 рублей.

«Для нас было бы желательно каждый год повышать проезд в общественном транспорте, не надо на 2−3 рубля, хотя бы на рубль. Почему в ЖКХ на газ или воду каждый год поднимают тариф, а сферу пассажирского транспорта игнорируют? Мы точно такая же сфера обслуживания населения, а про нас почему-то забывают», — говорит директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, не дожидаясь вступления в силу нового тарифа, жители Казани обращались к главе Татарии Рустаму Минниханову. В открытом обращении горожане написали, что «поднятие стоимости проезда просто не соответствует уровню сервиса и не по карману простым гражданам».

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26 декабря 2018 года мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции прокомментировал журналистам ситуацию, заявив, что «увеличение стоимости проезда неизбежно», и добавил, что Казань — единственный город в Поволжье, где возят льготников всеми видами транспорта.

«Нам приводили в пример Самару (где ездят на наших старых красных автобусах), там из 1100 автобусов только 430 или 470 возят льготные категории граждан, у остальных нерегулируемые тариф — это «пазики» и «газели». У нас три года не повышался тариф, ГСМ, зарплата, сегодня не хватает 250 водителей. Среди 870 водителей 520 — приезжие из ближнего зарубежья. Мы не являемся самым дорогим городом по цене за проезд в то же время», — словно в оправдание за предстоящий рост расходов горожан заявил Метшин.