Четверг, 24 Января 2019 года
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Запасов газа Украине хватит до весны — глава «Нафтогаза»

Экономика

На сегодняшний день в стране осталось 12,2 млрд. куб. м «голубого топлива»

Давос, Швейцария, 24 января 2019, 13:15 — REGNUM  Оставшихся у Украины запасов природного газа должно хватить до весны, заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Запасов хватит», — сказал Коболев, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина», добавив, что в отношении газовых запасов «все идет по плану».

Отмечается, что на сегодняшний день на Украине осталось 12,2 млрд. куб. м «голубого топлива».

Ранее стало известно, что после повышения тарифов на отопление многие жители Украины не могут оплатить счета, а в Киеве малоимущие семьи вынуждены греться при помощи кирпичей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября украинское правительство повысило цены на газ для населения до 8500 грн ($300) за 1 тыс. кубометров.

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