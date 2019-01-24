Запасов газа Украине хватит до весны — глава «Нафтогаза»

Давос, Швейцария, 24 января 2019, 13:15 — REGNUM Оставшихся у Украины запасов природного газа должно хватить до весны, заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Запасов хватит», — сказал Коболев, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина», добавив, что в отношении газовых запасов «все идет по плану».
Отмечается, что на сегодняшний день на Украине осталось 12,2 млрд. куб. м «голубого топлива».
Ранее стало известно, что после повышения тарифов на отопление многие жители Украины не могут оплатить счета, а в Киеве малоимущие семьи вынуждены греться при помощи кирпичей.
Читайте также: На Украине рассказали о греющихся кирпичами жителях Киева
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября украинское правительство повысило цены на газ для населения до 8500 грн ($300) за 1 тыс. кубометров.
Читайте также: Украине грозит коллапс: люди отказываются платить по новым тарифам