Четверг, 24 Января 2019 года
13:55:42 МСК

Результат сокращения расходов: почему появились «свободные» деньги

Экономика

Это происходит ввиду нестабильной экономической ситуации в России

Результат сокращения расходов: почему появились «свободные» деньги
Деньги в кошельке

Москва, 24 января 2019, 13:02 — REGNUM  Умение составлять личный финансовый план — это то, чему нужно учиться жителям России. Почему стало больше свободных денег, варианта два: либо увеличились доходы, либо сократились расходы. При том, если первое маловероятно, то второе очевидно, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

«Это происходит ввиду нестабильной экономической ситуации в стране, где инфляция много опережает темпы роста экономики ввиду того, что средний возраст опрашиваемых — люди, пережившие уже в сознательном возрасте 1998 год. А ведь сценарий и ныне схожий, поэтому народ, наученный горьким опытом, предпочитает «затянуть пояса» и откладывать появляющиеся деньги, при этом начав изучать ситуацию, чтобы понимать происходящие процессы», — пояснил эксперт.

По его мнению, сокращение расходов — безусловный минус для производственного сектора, так как поступление товара может приостановиться, что также затормозит экономику. Соответственно, нужно решать ситуацию.

«Доверие к банковскому сектору резко падает, люди всё чаще оставляют деньги дома, но не думают о том, что они обесцениваются из-за инфляции. В связи с этим, логично предлагать грамотные инвестиционные продукты гражданам, чтобы хоть как-то сохранять свой капитал», — считает Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года средний объем «свободных денег» в российском домохозяйстве составил 36,7 тыс. рублей. По данным ноября, эта сумма достигала 23,5 тыс. рублей. За месяц индекс «свободных денег» вырос более чем в 1,5 раза. Годовой рост индекса составил 20%.

Читайте также: У граждан России в декабре стало рекордно много свободных денег

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Доходы населения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить