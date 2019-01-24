Результат сокращения расходов: почему появились «свободные» деньги

Москва, , 13:02 — REGNUM Умение составлять личный финансовый план — это то, чему нужно учиться жителям России. Почему стало больше свободных денег, варианта два: либо увеличились доходы, либо сократились расходы. При том, если первое маловероятно, то второе очевидно, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

«Это происходит ввиду нестабильной экономической ситуации в стране, где инфляция много опережает темпы роста экономики ввиду того, что средний возраст опрашиваемых — люди, пережившие уже в сознательном возрасте 1998 год. А ведь сценарий и ныне схожий, поэтому народ, наученный горьким опытом, предпочитает «затянуть пояса» и откладывать появляющиеся деньги, при этом начав изучать ситуацию, чтобы понимать происходящие процессы», — пояснил эксперт.

По его мнению, сокращение расходов — безусловный минус для производственного сектора, так как поступление товара может приостановиться, что также затормозит экономику. Соответственно, нужно решать ситуацию.

«Доверие к банковскому сектору резко падает, люди всё чаще оставляют деньги дома, но не думают о том, что они обесцениваются из-за инфляции. В связи с этим, логично предлагать грамотные инвестиционные продукты гражданам, чтобы хоть как-то сохранять свой капитал», — считает Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года средний объем «свободных денег» в российском домохозяйстве составил 36,7 тыс. рублей. По данным ноября, эта сумма достигала 23,5 тыс. рублей. За месяц индекс «свободных денег» вырос более чем в 1,5 раза. Годовой рост индекса составил 20%.

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