Горизонтальные субсидии превратят бедные регионы в полигоны ТБО — мнение

Орел, , 12:57 — REGNUM Введение системы горизонтальных субсидий может привести к тому, что бедные регионы станут превращаться в полигоны ТБО для своих более богатых соседей — в качестве платы за финансовую помощь. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Орловского областного совета народных депутатов, председатель совета Орловского регионального отделения партии «Справедливая России» Руслан Перелыгин.

«Думаю, не случайно этот законопроект принимается сейчас, когда вступил в силу новый закон об обращении с отходами. Чтобы горизонтальные субсидии реально работали, должна быть взаимная выгода от сотрудничества донора и реципиента. Орловская область не так уж много может предложить сегодня потенциальному донору. Другие дотационные регионы, скорее всего, тоже. Кроме земель у них зачастую нечего предложить. Возможно, регионы-доноры просто начнут таким образом решать проблему захоронения огромного количества своих отходов, а бедные регионы начнут превращаться в огромные полигоны ТБО, утратив таким образом свое единственное преимущество — чистую природу», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который направлен на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы горизонтальных субсидий между регионами — предоставления субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого.

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