Прорыв через санкции: о создании в РФ холдинга в сфере цветной металлургии

Москва, , 12:51 — REGNUM Проект России и Китая по создания крупного холдинга в сфере цветной металлургии крайне позитивный сигнал для российской и мировой экономики, тем более после того, что произошло в 2018 году с такой компанией как «РУСАЛ». Наличие новых проектов в российской экономики открывает новые горизонты для международной экономической кооперации и расширяет спектр прямых инвестиций в российскую экономику от лица международных инвесторов. Это явный прорыв через санкционное давление на российский бизнес и экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Что же касается интереса со стороны арабских инвесторов, он вызван явным желанием заработать на реализации данного проекта. Ими движет здоровый прагматизм и экономический смысл, выраженный в норме будущей прибыли.

«Плюсы проекта естественно, в развитии международного партнёрства. Про все минусы пока, говорить трудно так как есть множество неизвестных нюансов этой сделки и проекта. Но если говорить про основные нюансы, то они кроются в распределении акционерных долей в данном проекте. Популярно говоря, у кого в руках будет контрольный пакет этого проекта, и кто получит самые большие дивиденды от реализации его в полном объёме», — пояснил эксперт.

Наверное, это отразится в перспективе в «плюс» к российско-китайским отношениям, на данный момент есть некоторый дисбаланс о внешнеторговых и инвестиционных связях России с Китаем. Данный дисбаланс, выражен в том, что Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером для современной России, не стремится с той же активностью инвестировать в проекты, расположенные на территории России, воспринимая нашу страну, как это уже принято, в странах глобальной экономики, в качестве сырьевого склада.

«На сегодня Россия занимает десятое место по внешнеторговому обороту среди основных торговых партнёров Китая, и на это есть свои веские причины, включая санкционное давление на российский бизнес. В данных геополитических условиях движение официального Пекина и Эль-Риада, в сторону позиции Москвы следует воспринимать как явный успех Москвы. Данные успехи необходимо укреплять и расширять по мере возможности, а также всеми силами стимулировать переход внешнеторговых отношений между нашими странами в новое качество», — высказал свое мнение Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется с нуля создать одну из крупнейших компаний на рынке цветной металлургии. Профинансирует проект российско-китайский фонд. Также вложиться в реализацию проекта планируют и арабские инвесторы.

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