Производителю мяса птицы в Пензенской области выдали «чёрную метку»

Пенза, , 12:40 — REGNUM К производителю продукции под торговой маркой «Куракинский бройлер» — ООО «Бройлер-Инвест» налоговая служба Пензенской области подала иск с требованием о признании его банкротом. Обоснованность претензий суд рассмотрит 25 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от УФНС по Пензенской области был подан 16 января 2019 года, 23 января дело приняли к производству. Сумма исковых претензий не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 6 августа 2010 года, уставный капитал — 3 млн рублей. Гендиректор и единственный владелец — Николай Серов. В разные годы он был соучредителем и учредителем ещё семи юрлиц, три из которых на сегодня ликвидированы, а статус ещё одной неизвестен. Среди действующих — ООО Управляющая компания «Наровчатский комбикормовый завод», созданное в 2011 году, и ООО «Кавендровский комбикормовый завод», учреждённое в июле 2011 группой физлиц (уставный капитал — 60 млн рублей).

На официальном сайте ООО отмечается, что на предприятии, расположенном в селе Павло-Куракино Городищенского района Пензенской области, работают свыше 50 человек. Компания поставляет на пензенский рынок пищевой продукции мясо кур в виде тушек цыплят-бройлеров, а также субпродукты птицы торговой марки «Куракинский бройлер».

«Птицеводческая фабрика ООО «Бройлер-Инвест» занимается выращиванием цыплят-бройлеров и мясопереработкой птицы на основе передового оборудования из Германии и Белоруссии», — уточняется на сайте и добавляет, что ежемесячно предприятием производится до 60 тонн продукции в месяц.

Напомним, ранее стало известно о попытке обанкротить ещё одно предприятие данной сферы, работающее в Поволжье, — саратовское ООО «Татищевская птицефабрика», которая реализует кур-несушек и яйца.

Читайте также: Саратовского производителя яиц пытается обанкротить налоговая служба