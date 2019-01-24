ООН: Бангладеш в 2019 выйдет на третье место по темпам экономического роста

Дакка, , 14:18 — REGNUM В 2019 году Бангладеш поднимется на третью строчку рейтинга стран мира по темпам прироста ВВП. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало» со ссылкой на доклад ООН под названием «Мировое экономическое положение и перспективы».

По прогнозам Департамента ООН по экономическому и социальному развитию в текущем году темпы экономического роста Бангладеш составят 7,4%. Сообщается, что первое и второе места в рейтинге наиболее быстрорастущих экономик мира займут Южный Судан и Индия соответственно. Прогнозируемые темпы прироста ВВП в указанных странах составляют 8% и 7,6% соответственно.

Согласно докладу Департамента ООН по экономическому и социальному развитию, основными источниками роста экономики Бангладеш станут рост потребительских расходов и инвестиционный спрос. Несмотря на негативные тенденции в 2018 году, значительное увеличение уровня инфляции в стране в 2019 году не ожидается. Наибольшую опасность для экономического развития Бангладеш представляют политическая нестабильность и недостаточная развитость инфраструктуры. Напомним, что в 2018 году темпы прироста ВВП Бангладеш составили 7,2%.